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أحمد جودة - القاهرة - عُين الحائز على بطولة أمم أوروبا 2016 مع المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، مدربًا جديدًا لأذربيجان بهدف التأهل بالمنتخب الوطني لمسابقة دولية كبرى للمرة الأولى في تاريخه.

فرناندو سانتوس مدربًا جديدًا لمنتخب أذربيجان

وقالت رابطة اتحادات أذربيجان لكرة القدم (AFFA) في بيان لها، اليوم الأربعاء، "عُقد اجتماع اللجنة التنفيذية لـAFFA، واستمرارًا لقضية المدرب التي نوقشت في الاجتماع الذي عقد في الثالث من الشهر الحاليّ، تم قبول ترشيح المدرب البرتغالي المعروف فرناندو سانتوس لتولي تدريب المنتخب الوطني الأذربيجاني".

ويعود بذلك المدرب البرتغالي، الذي كانت آخر مغامراته مع نادي بشكتاش التركي الذي قاده في 16 مباراة فقط، لتدريب المنتخبات من جديد وذلك بعد أن سبق له قيادة كل من اليونان والبرتغال وبولندا، إذ قاد المنتخب الأخير خلال 6 مباريات فقط.

وحقق سانتوس أكبر إنجازاته مع منتخب "البحارة" بعد أن فاز معهم بلقب يورو 2016 (الأول في تاريخ البرتغال) عقب الفوز على فرنسا، المضيف، بهدف في الأشواط الإضافية، كما حقق لقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا في النهائي.

وتوجد أذربيجان حاليًا بالفئة الثالثة من دوري الأمم، التي ستنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، في نفس المجموعة مع كل من السويد وإستونيا وسلوفاكيا، ولاحقًا ستبحث عن التأهل لمونديال 2026 وبطولة أمم أوروبا 2028.