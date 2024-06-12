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أحمد جودة - القاهرة - اكتمل عقد الـ18 منتخبًا، المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بنهاية منافسات الجولة السادسة، والأخيرة في المرحلة الثانية من التصفيات، التي اختتمت الثلاثاء، حيث انضمت خمسة منتخبات إلى 13 منتخبًا أخرى كانت تأهلت من قبل في الجولة الماضية.

"تصفيات آسيا".. 9 منتخبات عربية إلى الدور الثالث

وباتت منتخبات الكويت (المجموعة الأولى)، وكوريا الشمالية (المجموعة الثانية)، والصين (المجموعة الثالثة)، وقرغيزستان (المجموعة الرابعة) وإندونيسيا (المجموعة السادسة) هي المنتخبات الخمسة الأخيرة التي حجزت مكانها في الدور الثالث من تصفيات كأس 2026، كما حجزت نفس هذه المنتخبات الـ18 مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وعزز منتخب الإمارات صدارته لقمة المجموعة الثامنة بلا خسارة بتعادله الإيجابي مع ضيفه البحريني 1-1 ليتأهلا معًا إلى الدور الثالث عن المجموعة الثامنة.

وفرضت المنتخبات العربية تواجدها بقوة في المرحلة التالية من التصفيات بحجزها نصف عدد المقاعد (9 مقاعد)، حيث تأهلت منتخبات الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعمان وفلسطين والعراق والأردن، رفقة منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وإيران وأوزباكستان وأستراليا، والصين وقرغيزستان وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المرحلة الثالثة، يوم 27 يونيو (حزيران) الجاري، حيث سيتم توزيع الـ18 منتخبًا التي تأهلت من الدور الثاني على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (6 مستويات).

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث (6 منتخبات) مباشرة إلى مونديال 2026، في حين يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (6 منتخبات) إلى دور رابع إضافي للمنافسة على بطاقتين جديدتين (السابعة والثامنة) إلى كأس العالم، حيث يتم توزيعهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يلتقي وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

ووفق آخر تحديث لتصنيف "فيفا"، بعد نتائج مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات أمس الثلاثاء، ضم التصنيف الأول منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والتصنيف الثاني منتخبات استراليا وقطر والعراق، وضم التصنيف الثالث منتخبات السعودية وأوزباكستان والأردن، وضم التصنيف الرابع منتخبات الإمارات وعمان والبحرين، والتصنيف الخامس، الصين وقيرغيزستان وفلسطين، وضم التصنيف السادس منتخبات كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.