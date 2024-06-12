نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد نجم ألمانيا من يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش استبعد من يورو 2024 بسبب المرض وسيتم استبداله في التشكيلة باللاعب إيمري كان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وغاب بافلوفيتش، 20 عاما، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أول حصتين تدريبيتين لمنتخب ألمانيا بمعسكر الفريق في مدينة هيرتسوجيناوراخ، ولم يصل حتى إلى المعسكر بسبب عدوى لم يتم الإفصاح عنها.

ولم يكن من المتوقع أن يلعب بافلوفيتش، الذي دخل التشكيلة الأساسية لبايرن ومنتخب ألمانيا خلال الموسم الحالي فقط، أساسيا مع منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد اسكتلندا بعد غد الجمعة.

ومن المقرر أن يتكون خط وسط المنتخب الألماني أمام اسكتلندا من توني كروس وروبرت أندريخ والقائد إيلكاي جوندوجان، في المباراة التي تقام بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية.

وقدم كان، وهو لاعب أساسي سابق في منتخب ألمانيا، موسما قويا مع دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، علما بأنه يمكنه أيضا اللعب في خط الدفاع.