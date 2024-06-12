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أحمد جودة - القاهرة - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري المصري.

لاعبو الأهلى الدوليين ينتظمون فى مران اليوم استعدادًا لمباراة فاركو

وعاد لاعبو الأهلي الدوليين من التواجد في معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم، والتي انتهت بالفوز والتعادل بالترتيب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين الدوليين لبرنامج استشفائي على هامش التدريبات، بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تجنبًا لحالة الإجهاد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فاركو، مساء يوم الجمعة 14 يونيو الجاري على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.