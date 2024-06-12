ستونز يواجه خطر الغياب عن يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - غاب جون ستونز، قلب دفاع منتخب انجلترا لكرة القدم، عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بسبب المرض.

واضطر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب انجلترا، للتعامل مع العديد من الغائبين واللاعبين غير الجاهزين بدنيا في الفترة التي سبقت بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق بعد غد الجمعة بألمانيا.

وتمكن جميع اللاعبين الـ26 المتواجدين بقائمة المنتخب الإنجليزي في البطولة، بما فيهم ستونز الذي خرج مصابا في لقاء الفريق الودي ضد أيسلندا يوم الجمعة الماضي، من التدريب أمس الثلاثاء، حيث كانت أول حصة تدريبية لهم بعد وصولهم لألمانيا.

وبينما يبدو أن ستونز تعافى من الإصابة، لكنه غاب اليوم عن التدريبات، التي شارك فيها باقي اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بسبب المرض.

ويستعد منتخب انجلترا لافتتاح مشواره في يورو 2024 بمواجهة منتخب صربيا، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي سلوفينيا والدنمارك.