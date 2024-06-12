نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ستونز يواجه خطر الغياب عن يورو 2024 والأهلي يحسم موقفه من ضم بغداد بونجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 12- 6- 2024 في السطور التالية:

ستونز يواجه خطر الغياب عن يورو 2024

غاب جون ستونز، قلب دفاع منتخب انجلترا لكرة القدم، عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بسبب المرض.

واضطر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب انجلترا، للتعامل مع العديد من الغائبين واللاعبين غير الجاهزين بدنيا في الفترة التي سبقت بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق بعد غد الجمعة بألمانيا.

وتمكن جميع اللاعبين الـ26 المتواجدين بقائمة المنتخب الإنجليزي في البطولة، بما فيهم ستونز الذي خرج مصابا في لقاء الفريق الودي ضد أيسلندا يوم الجمعة الماضي، من التدريب أمس الثلاثاء، حيث كانت أول حصة تدريبية لهم بعد وصولهم لألمانيا.

الأهلي يحسم موقفه من ضم بغداد بونجاح

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف حول إمكانية التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال الموسم الجديد، من أجل الاستعداد لبطولتي انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك تحفظ على فكرة التفاوض مع الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تم طرح اسمه.

وتابع: "اللاعب الجزائري قبولًا داخل القلعة الحمراء بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها مقارنة بحجم الرواتب المقررة للأجانب داخل الفريق، حيث يتقاضى راتب سنوي بقيمة 5 ملايين دولار".

شبانة: كولر يطلب تمديد عقد موديست شهرين وتحفظ لجنة التخطيط



قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي طلب رسميا تمديد عقد الفرنسي أنطوني موديست لمدة شهرين.

وأضاف شبانة ان لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تحفظت على طلب مارسيل كولر بسبب المستويات التي قدمها اللاعب مع الفريق الأحمر منذ ان تم التعاقد معه.

وأكد شبانة في تصريحاته على أن تحفظ لجنة التخطيط على طلب السويسري اختتم بأن تكون كلمة الحسم والفصل في هذا الملف بالكامل لمحمود الخطيب رئيس النادي.

