نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب ليفربول لاستدعاء محمد صلاح لأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، بمخاطبة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لمعرفة موقفهم بشأن استدعاء محمد صلاح، جناح الفريق، للمشاركة مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024.

يأتي هذا في ظل رغبة المدير الفني للمنتخب الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكالي، في ضم قائد المنتخب الوطني ضمن تشكيلة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ميكالي يطلب ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

صرح ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بضرورة تواجد محمد صلاح ضمن الفريق المشارك في أولمبياد باريس 2024 كأحد الثلاثة لاعبين فوق السن المسموح بهم. في تصريحاته لقناة أون سبورت، قال ميكالي: "بكل تأكيد محمد صلاح سيكون ضمن اختياراتي، وهناك أكثر من 6 لاعبين ضمن اختياراتي أيضا".

اتحاد الكرة يتواصل مع ليفربول

بناءً على رغبة ميكالي، أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم مخاطبة نادي ليفربول فورًا لضمان ضم محمد صلاح إلى الفريق الأولمبي. وقد تم التواصل بالفعل مع النادي الإنجليزي بهذا الشأن.

شارك محمد صلاح مؤخرًا في مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب غينيا بيساو، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل صلاح هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة، مؤكدًا على دوره المهم في الفريق.