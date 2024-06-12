عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على رئيس إنبي بشأن واقعة التزوير

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أحمد جودة - القاهرة - علق اتحاد الكرة المصري، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، بشأن تجاهل جمال علام رئيس الاتحاد الرد عليه بشأن قضية التزوير في دوري مواليد 2003.

أول رد من اتحاد الكرة على رئيس إنبي

وكان الشريعي أكد في تصريحات إعلامية أنه أرسل ملف كامل عن القضية إلى جمال علام عبر تطبيق الواتس آب، وفوجئ برد رئيس الاتحاد، بملصق نسائم الصباح.

وأكد الاتحاد المصري في تصريحات للصحفيين، أن الاتحاد لا يتدخل في عمل اللجان أو في الأمور القانونية ومن يريد أن ان يقدم مستندات تثبت صحة شكواه عليه أن يقدمها ويعرضها أثناء التحقيق على اللجان المنوطة بذلك.

وأضاف: "تدخل اي مسئول من مجلس إدارة الاتحاد بما فيهم رئيس المجلس يعد خطأ قانونًا ويخالف لائحة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم إرسال المراسلات الرسمية على الميل أو الفاكس الرسمي للاتحاد وليس عن طريق ارسال رسائل خاصة لأعضاء مجلس الإدارة".