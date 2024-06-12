نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، متحمسًا للمباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه نظيره الإثيوبي في شهر مارس 2025، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن هذه المواجهة المهمة، التي تأتي ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بعد خوض مباراتين في معسكر يونيو، حيث فاز منتخب مصر على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا بيساو، استطاع الفراعنة تحقيق 4 نقاط في التصفيات. رغم التعادل مع غينيا بيساو، إلا أن الأداء القوي للمنتخب رفعه إلى المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط.

هذه المواجهة المقبلة تمثل فرصة لمصر لمواصلة تألقها وتعزيز موقعها في التصفيات، مع الحرص على تحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن تأهلها للبطولة العالمية المرموقة.