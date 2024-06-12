نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يورو 2024".. الجدول الكامل من الافتتاح حتى النهائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو:
* دور المجموعات:
الجمعة 14 يونيو:
(19،00) ألمانيا - إسكتلندا (المجموعة الأولى) في ميونخ
السبت 15 يونيو:
(13،00) المجر - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن
(16،00) إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين
(19،00) إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند
الأحد 16 يونيو:
(13،00) بولندا - هولندا (المجموعة الرابعة) في هامبورغ
(16،00) سلوفينيا - الدنمارك (المجموعة الثالثة) في شتوتغارت
(19،00) صربيا - إنجلترا (المجموعة الثالثة) في غلزنكيرشن
الإثنين 17 يونيو:
(13،00) رومانيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في ميونخ
(16،00) بلجيكا - سلوفاكيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت
(19،00) النمسا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في دوسلدورف
الثلاثاء 18 يونيو:
(16،00) تركيا - جورجيا (المجموعة السادسة) في دورتموند
(19،00) البرتغال - تشيكيا (المجموعة السادسة) في لايبزيغ
الأربعاء 19 يونيو:
(13،00) كرواتيا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في هامبورغ
(16،00) ألمانيا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت
(19،00) اسكتلندا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن
الخميس 20 يونيو:
(13،00) سلوفينيا - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ
(16،00) الدنمارك - إنكلترا (المجموعة الثالثة) في فرانكفورت
(19،00) إسبانيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في غلزنكيرشن
الجمعة 21 يونيو:
(13،00) سلوفاكيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في دوسلدورف
(16،00) بولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين
(19،00) هولندا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في لايبزيغ
السبت 22 يونيو:
(13،00) جورجيا - تشيكيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ
(16،00) تركيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في دورتموند
(19،00) بلجيكا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في كولن
الأحد 23 يونيو:
(19،00) سويسرا - ألمانيا (المجموعة الأولى) في فرانكفورت
(19،00) اسكتلندا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت
الإثنين 24 يونيو:
(19،00) ألبانيا - إسبانيا (المجموعة الثانية) في دوسلدورف
(19،00) كرواتيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في لايبزيغ
الثلاثاء 25 يونيو:
(16،00) هولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين
(16،00) فرنسا - بولندا (المجموعة الرابعة) في دورتموند
(19،00) إنكلترا - سلوفينيا (المجموعة الثالثة) في كولن
(19،00) الدنمارك - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ
الأربعاء 26 يونيو:
(16،00) سلوفاكيا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت
(16،00) أوكرانيا - بلجيكا (المجموعة الخامسة) في شتوتغارت
(19،00) جورجيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في غلزنكيرشن
(19،00) تشيكيا - تركيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ
* ثمن النهائي:
السبت 29 يونيو:
(16،00) ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 38) في برلين
(19،00) متصدّر المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 37) في دورتموند
الأحد 30 يونيو:
(16،00) متصدّر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 40) في غلزنكيرشن
(19،00) متصدّر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) في كولن
الإثنين 1 يوليو:
(16،00) ثاني المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الخامسة (المباراة رقم 42) في دوسلدورف
(19،00) متصدّر المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة رقم 41) في فرانكفورت
الثلاثاء 2 يوليو:
(16،00) متصدّر المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 43) في ميونخ
(19،00) متصدّر المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة السادسة (المباراة رقم 44) في لايبزيغ
* ربع النهائي:
الجمعة 5 يوليو:
(16،00) الفائز في المباراة رقم 39 - الفائز في المباراة رقم 37 (المباراة رقم 45) في شتوتغارت
(19،00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) في هامبورغ
السبت 6 يوليو:
(16،00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 38 (المباراة رقم 48) في دوسلدورف
(19،00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 44 (المباراة رقم 47) في برلين
* نصف النهائي:
الثلاثاء 9 يوليو:
(19،00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) في ميونخ
الأربعاء 10 يوليو:
(19،00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) في دورتموند
* النهائي:
الأحد 14 يوليو:
(19،00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (المباراة الرقم 51) في برلين.