نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يورو 2024".. الجدول الكامل من الافتتاح حتى النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو:

* دور المجموعات:

الجمعة 14 يونيو:

(19،00) ألمانيا - إسكتلندا (المجموعة الأولى) في ميونخ

السبت 15 يونيو:

(13،00) المجر - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

(16،00) إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين

(19،00) إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند

الأحد 16 يونيو:

(13،00) بولندا - هولندا (المجموعة الرابعة) في هامبورغ

(16،00) سلوفينيا - الدنمارك (المجموعة الثالثة) في شتوتغارت



(19،00) صربيا - إنجلترا (المجموعة الثالثة) في غلزنكيرشن

الإثنين 17 يونيو:

(13،00) رومانيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في ميونخ

(16،00) بلجيكا - سلوفاكيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت



(19،00) النمسا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في دوسلدورف

الثلاثاء 18 يونيو:

(16،00) تركيا - جورجيا (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19،00) البرتغال - تشيكيا (المجموعة السادسة) في لايبزيغ

الأربعاء 19 يونيو:

(13،00) كرواتيا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في هامبورغ

(16،00) ألمانيا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت



(19،00) اسكتلندا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

الخميس 20 يونيو:

(13،00) سلوفينيا - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

(16،00) الدنمارك - إنكلترا (المجموعة الثالثة) في فرانكفورت



(19،00) إسبانيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في غلزنكيرشن

الجمعة 21 يونيو:

(13،00) سلوفاكيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في دوسلدورف

(16،00) بولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين



(19،00) هولندا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في لايبزيغ

السبت 22 يونيو:

(13،00) جورجيا - تشيكيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

(16،00) تركيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19،00) بلجيكا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في كولن

الأحد 23 يونيو:

(19،00) سويسرا - ألمانيا (المجموعة الأولى) في فرانكفورت

(19،00) اسكتلندا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

الإثنين 24 يونيو:

(19،00) ألبانيا - إسبانيا (المجموعة الثانية) في دوسلدورف

(19،00) كرواتيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في لايبزيغ

الثلاثاء 25 يونيو:

(16،00) هولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين

(16،00) فرنسا - بولندا (المجموعة الرابعة) في دورتموند



(19،00) إنكلترا - سلوفينيا (المجموعة الثالثة) في كولن

(19،00) الدنمارك - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

الأربعاء 26 يونيو:

(16،00) سلوفاكيا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت

(16،00) أوكرانيا - بلجيكا (المجموعة الخامسة) في شتوتغارت



(19،00) جورجيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في غلزنكيرشن

(19،00) تشيكيا - تركيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

* ثمن النهائي:

السبت 29 يونيو:

(16،00) ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 38) في برلين

(19،00) متصدّر المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 37) في دورتموند

الأحد 30 يونيو:

(16،00) متصدّر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 40) في غلزنكيرشن

(19،00) متصدّر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) في كولن

الإثنين 1 يوليو:

(16،00) ثاني المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الخامسة (المباراة رقم 42) في دوسلدورف

(19،00) متصدّر المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة رقم 41) في فرانكفورت

الثلاثاء 2 يوليو:

(16،00) متصدّر المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 43) في ميونخ

(19،00) متصدّر المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة السادسة (المباراة رقم 44) في لايبزيغ

* ربع النهائي:

الجمعة 5 يوليو:

(16،00) الفائز في المباراة رقم 39 - الفائز في المباراة رقم 37 (المباراة رقم 45) في شتوتغارت

(19،00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) في هامبورغ

السبت 6 يوليو:

(16،00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 38 (المباراة رقم 48) في دوسلدورف

(19،00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 44 (المباراة رقم 47) في برلين

* نصف النهائي:

الثلاثاء 9 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) في ميونخ

الأربعاء 10 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) في دورتموند

* النهائي:

الأحد 14 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (المباراة الرقم 51) في برلين.