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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه بروكسي 18 يوليو والأهلي مع الألومونيوم 19 يوليو ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لكأس مصر المؤجلة وجاءت كالتالي:
بيراميدز - النصر بالقاهرة -١٥ يوليو.
الزمالك يواجه بروكسي ١٨ يوليو - باستاد القاهرة
-الاهلي مع الألومونيوم ١٩ يوليو. - استاد القاهرة
وتنقل مباريات المسابقة عبر شبكة قنوات أون نايم سبورت الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.