الرياضة

الزمالك يواجه بروكسي 18 يوليو والأهلي مع الألومونيوم 19 يوليو ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه بروكسي 18 يوليو والأهلي مع الألومونيوم 19 يوليو ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لكأس مصر المؤجلة وجاءت كالتالي:

بيراميدز  - النصر بالقاهرة -١٥ يوليو. 

الزمالك يواجه بروكسي ١٨ يوليو - باستاد القاهرة

-الاهلي مع الألومونيوم  ١٩ يوليو. - استاد القاهرة

وتنقل مباريات المسابقة عبر شبكة قنوات أون نايم سبورت الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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