الاتحاد الأوروبي يعلن اسم حكم افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم اسم حكم مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا يورو 2024 المقرر انطلاقها الجمعة المقبل فى ألمانيا، والتى تجمع منتخبي ألمانيا ضد أسكتلندا بالجولة الأولى.

حكم افتتاح يورو 2024

وأسند الاتحاد الأوروبي مباراة ألمانيا واسكتلندا إلى الفرنسي كليمان توربان، والذي يعد أحد افضل حكام القارة الأوروبية فى الوقت الحالي، وهو أفضل حكم أوروبي لموسم 2021-2022.

وكان كليمان أدار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022 بين ريال مدريد وليفربول والذى حصل على لقبه الفريق الملكي بعد فوز ضد الريدز بالمباراة النهائية.

وسبق أن تم اختيار الفرنسي فى موسم 2020-2021 لتحكيم نهائي الدوري الأوروبي الذى أقيم فى بولندا بين مانشستر يونايتد وفياريال، كما أنه حكم فى ذات الموسم مباراة الذهاب فى الدور نصف النهائي بين بايرن ميونخ وريال مدريد على ملعب أليانز أرينا.

فيما قاد توربين 4 مباريات للمنتخب الألماني حقق خلالها منتخب ألمانيا الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة ولم يخسر أى مباراة، فيما لم يسبق للحكم الفرنسى أن حكم مباريات لمنتخب أسكتلندا الأول من قبل.

وتنطلق منافسات النسخة السابعة عشر من كأس أمم أوروبا، مساء يوم الجمعة المقبل، بلقاء يجمع منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور مع نظيره منتخب إسكتلندا، في مباراة الافتتاح، بالمجموعة التي تضم بجوارهما سويسرا والمجر.