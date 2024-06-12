تعرف على مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر المؤجلة

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أحمد جودة - القاهرة - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر المؤجلة، بنسخة الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بروكسي والأهلي ضد نظيره الألومنيوم، بعدما تم تأجيل مبارياتهم بسبب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم بتصفيات كأس العالم.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الزمالك يواجه بروكسي 18 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي، فيما يلتقي الأهلي مع الألومنيوم يوم 19 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري بينما يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا بنفس اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.