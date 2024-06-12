نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على موقف الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني السابق من فكرة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.



وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن تقارير صحفية زعمت أن توخيل الذي رحل عن بايرن ميونخ بشكل رسمي بإمكانه العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة مانشستر يونايتد لخلافة الهولندي إريك تين هاج الذي تحوم شكوك عديدة حول استمراره في منصبه.



وأكد فابريزيو رومانو أن توخيل لا يخطط لتولي تدريب مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأوضح فابريزيو رومانو أن توخيل لا يريد تدريب أي نادي آخر ويرغب في الحصول على عطلة من التدريبات مع العودة مرة أخرى في الموسم بعد المقبل.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن على الرغم من دخول توماس توخيل في مفاوضات فعلية مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية إلا أن توخيل قرر إيقاف جميع المفاوضات في الوقت الحالي علمًا بأن المان يونايتد سيتخذ القرار بشأن مستقبل تين هاج في القريب العاجل.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن قرار توخيل جاء بعد الاجتماع مع الإدارة الجديدة لمانشستر يونايتد ممثلة في جيم راتكليف في إمارة موناكو الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي.