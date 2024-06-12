نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكر يحسم قراره من العروض السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي حسم قراره حول الانضمام إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشار الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن أليسون بيكر تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي هذه الأيام، حيث تم ربط اسمه بناديي الاتحاد والنصر اللذين يبحثان عن حارس مرمى أجنبي من العيار الثقيل.



وأفاد نيكولو شيرا بأن أليسون بيكر حصل على عرض مغري من الدوري السعودي في الأسابيع الماضية.



وأكد نيكولو شيرا أن أليسون بيكر يتجه لرفض العرض السعودي كما أن ليفربول لا يرغب في رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.



وألمح نيكولو شيرا أن النصر يبحث عن حارس مرمى أجنبي جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون بدلًا من الكولومبي دافيد أوسبينا الذي سيرحل عن صفوف النصر عقب نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.



وأوضح نيكولو شيرا أن الاتحاد يريد دعم صفوفه بحارس مرمى جديد بدلًا من البرازيلي مارسيلو جروهي الذي رحل عن النصر في الصيف الحالي وبات هذا المركز بمثابة مصدر قلق نظرًا لتراجع مستوى عبدالله المعيوف حارس المرمى الحالي.