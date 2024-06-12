استبعاد نجم منتخب ألمانيا من نهائيات يورو 2024 وقائد دورتموند البديل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، استبعاد نجم المنتخب عن التواجد في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في برلين، بسبب المرض.

استبعاد بافلوفيتش وإيمري كان البديل

وأكد الاتحاد الألماني، أنه تم استبعاد ألكسندر بافلوفيتش من بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب المرض وسيتم استبداله في التشكيلة باللاعب إيمري كان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني وسيتواجد في القائمة.

وغاب بافلوفيتش صاحب الـ20 عامًا ولاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أول تدريبيتين لمنتخب ألمانيا بمعسكر الفريق في مدينة هيرتسوجيناوراخ، ولم يصل حتى إلى المعسكر بسبب عدوى لم يتم الإفصاح عنها.

ومن المقرر أن يتكون خط وسط المنتخب الألماني أمام اسكتلندا من توني كروس وروبرت أندريه والقائد إيلكاي جوندوجان، في المباراة التي تقام بملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وتنطلق منافسات النسخة السابعة عشر من كأس أمم أوروبا، مساء يوم الجمعة المقبل، بلقاء يجمع منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور مع نظيره منتخب إسكتلندا، في مباراة الافتتاح، بالمجموعة التي تضم بجوارهما سويسرا والمجر.