عاجل.. اتحاد الكرة يقرر رفع الإيقاف عن محمد الشيبي (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار رفع الإيقاف عن اللاعب محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، والذي كان موقوفًا عن المشاركة في 6 مباريات.

جاء هذا الإيقاف بسبب اللجوء للقضاء المدني في النزاع القائم بينه وبين حسين الشحات، لاعب الأهلي.

رفع الإيقاف عن محمد الشيبي

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال مركزه الإعلامي، أن محمد الشيبي قدم استئنافًا على العقوبة أمام لجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح.

ونتيجة لذلك، تم تجميد تنفيذ العقوبة، مما يسمح للشيبي بالمشاركة مع فريقه حتى صدور قرار نهائي من اللجنة بخصوص الاستئناف.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتخذت قرارًا سابقًا بإيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات، نتيجة لمخالفته اللوائح باللجوء للقضاء المدني في النزاع الذي جرى بينه وبين حسين الشحات.