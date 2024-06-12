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أحمد جودة - القاهرة - من أهداف بلاتيني الـ9 في نسخة واحدة، إلى لقبي إسبانيا تواليًا، في ما يأتي بعض الأرقام القياسية القابلة للتحطيم في "يورو 2024".

9 أهداف في نسخة واحدة



حقق ميشيل بلاتيني خلال قيادته فرنسا لاحراز لقب 1984 على أرضها، رقم قياسي يصعب تحطيمه، لكن أمثال الفرنسي كيليان مبابي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين، ستكون أمامهم فرصة صناعة هذا الانجاز في 7 مباريات، فيما لم يخض "بلاتوش" في تلك النسخة سوى 5 مباريات.

ثنائية إسبانيا



منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي احتفظ بلقبه في 2012، وذلك بعد تتويجه في 2008، كانت ألمانيا الغربية قريبة من هذا الانجاز في 1976، لكنها خسرت النهائي بركلات الترجيح أمام تشيكوسلوفاكيا بعد تعادلهما 2-2 (5-3 بركلات الترجيح)، وستحاول إيطاليا القيام بهذه المهمة على الأراضي الألمانية.

4-0



هي أكبر نتيجة في مباراة نهائية، استمتعت إسبانيا القوية بهز شباك إيطاليا 4 مرات، وحققت في 2012 ثالث لقب أمم أوروبا لها تواليًا، بعد كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010.

"يورو 2024".. بطولة تحطيم الأرقام القياسية



رونالدو يحلّق في صدارة الهدافين



سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، 14 هدفًا في كأس أوروبا، في 5 نسخ مختلفة، وبمقدوره تعزيز الرقم هذا الصيف، ليتفوّق على الفرنسي ميشال بلاتيني (9 أهداف)، ومن بين الهدافين المستمرين في المنافسة، الفرنسي أنطوان غريزمان (7 أهداف).

رقم إضافي لرونالدو



مع 25 مباراة، كريستيانو اللاعب الأكثر خوضًا للمواجهات في أمم أوروبا، متقدمًا مواطنيه بيبي، وجواو موتينيو (19 مباراة)، وهو الوحيد الذي شارك في 5 نسخ وبمقدوره تعزيز رقمه في النسخة المقبلة، كذلك الأكثر مشاركة في مباريات النهائيات والتصفيات (60 مباراة)، متقدمًا الإيطالي جانلويجي بوفون (58 مباراة).



الألقاب الثلاثة



المنتخبات الأكثر تتويجًا هي ألمانيا (1972 و1980 و1996)، إسبانيا (1964، 2008، 2012)، يمكن لأحدهما الانفراد بالرقم القياسي في حال تتويجه في الملعب الأولمبي في برلين في 14 يوليو (تموز)، وحدهما المنتخبان الفرنسي (1984، 2000)، والإيطالي (1968، 2021) يمكنهما اللحاق بهذه الفرق، ألمانيا (1976، 1992، 2008)، والاتحاد السوفيتي (1964 و1972 و1988)، هما الأكثر خسارة في المباراة النهائية.

لاعب ومدرّب



بيرتي فوغتس الوحيد المتوّج باللقب كلاعب (مع ألمانيا الغربية، 1972 عندما بقي على قائمة البدلاء) ومدرّب (ألمانيا، 1996)، ويمكن للفرنسي ديدييه ديشامب، المتوّج في بطولة أمم أوروبا عام 2000، والهولندي رونالد كومان في 1988، السير على خطاه.

6 هدافين



6 لاعبين تقاسموا جائزة هداف البطولة في 2012، الروسي ألن دزاغوييف، الكرواتي ماريو ماندغوكيتش، الإيطالي ماريو بالوتيلي، الألماني ماريو غوميز، البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني فرناندو توريس، لتسجيلهم 3 أهداف.

العجوز فاستيتش

بعمر 38 عامًا و257 يومًا، الكرواتي إيفيتسا فاستيتش، أكبر من سجّل في أمم أوروبا، من ركلة جزاء أمام بولندا في 2008.

العميد كيرالي



"عميد أمم أوروبا"، المجري غابور كيرالي، مع بنطاله الرمادي الشهير، شارك مع المجر خلال خسارتها ثمن نهائي البطولة في 2016 أمام بلجيكا (0-4) بعمر الـ40 عامًا و86 يومًا.

الأصغر



أصغر لاعب شارك في أمم أوروبا البولندي كاتسبر كوزلوفسكي، بعمر 17 عامًا و246 يومًا، لعب أمام إسبانيا في 2021، أما الهداف الأصغر فهو السويسري يوهان فونلانتين، حين كان بعمر 18 عامًا و141 يومًا أمام فرنسًا في نسخة 2004.

9 أهداف في مباراة واحدة

الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، يعود لافتتاح النسخة الأولى بين يوغوسلافيا وفرنسا (5-4) في 6 يوليو (تموز) 1960، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

فارق 5 أهداف

أكبر فارق من الأهداف في مباراة واحدة، كان 5-0 في مباريات (فرنسا-بلجيكا) و(الدنمارك-يوغوسلافيا) في 1984، (السويد-بلغاريا) و(إسبانيا-سلوفاكيا) في 2004 و6-1 في مباراة (هولندا-يوغوسلافيا) في عام 2000.

أفضل هجوم لفرنسا

تملك فرنسا 3 من أفضل 4 خطوط هجوم في تاريخ أمم أوروبا، مع 14 هدفًا (في 5 مباريات) عام 1984، و13 هدفًا (في 6 مباريات) عام 2000 و(في 7 مباريات) عام 2016، على غرار هولندا 13 هدفًا عام 2000.

لا رباعيات

لا يزال أمام المهاجمين مهمة تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، لكن 7 لاعبين نجحوا بتحقيق ثلاثية، بالإضافة إلى بلاتيني، صاحب ثلاثيتين في 1984، والألمانيان ديتر مولر وكلاوس ألوفس، والهولنديان ماركو فان باستن وباتريك كلايفرت، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو والإسباني دافيد فيا.



ثاني دقيقة

سُجّل أسرع هدف في تاريخ أمم أوروبا بعد دقيقة و7 ثواني، وحمل توقيع الروسي ديميتري كيريتشنكو أمام اليونان في 2004، بينما حقق الفرنسي ميشال بلاتيني، أسرع ثلاثية، في غضون 18 دقيقة، في مرمى يوغوسلافيا (3-2) في نسخة 1984.

الدولة الأكثر المشاركة

الأكثر مشاركة في النهائيات هي ألمانيا (13 مرّة)، وستعزّز رقمها عندما تستضيف "يورو 2024".

لم يشاركوا بعد في النهائيات

الدول التي لم تشارك بعد في النهائيات هي أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، البوسنة والهرسك، قبرص، إستونيا، جزر فارو، جورجيا، جبل طارق، إسرائيل، كازاخستان، كوسوفو، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، مونتينيغرو، سان مارينو.