نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن تاريخ تقديم ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي رسميًا لعشاق "الميرينغي" في سانتياغو برنابيو.

وقالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد اختارت تاريخ 16 يوليو موعدًا لتقديم مبابي في سانتياغو برنابيو.

وتابعت: "هناك إجماع، اتفق كل من نادي ريال مدريد وبيئة اللاعب على أنه سيتم تقديم كيليان مبابي في 16 يوليو في البرنابيو، مباشرة بعد كأس أمم أوروبا".

وأعلن ريال مدريد رسميًا صفقة تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة الموسم يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري، مباشرة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه على حساب بروسيا دورتموند.

موعد تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو

وذكرت الصحيفة: "في حالة مبابي، ستكون احتفالية رائعة في برنابيو لصالح الفرنسي، الذي سيملأ المعبد الأبيض ويجعل الشاشات وعلامة الفيديو الخاصة بالملعب تهتز بصوره. ومن جانب النادي، يعدون الأيام لرؤيته يفوز بالألقاب بقميص ريال مدريد، وفي غرفة الملابس يسعدهم الترحيب به. المروحة البيضاء متشوقة لوصوله في 16 يوليو".