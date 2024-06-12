أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريقا الأهلي والزمالك لكرة القدم مباريات نارىة في شهر يونيو الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لعل أبرزها القمة بين القطبين يوم 25 يونيو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ساخنة ومثيرة.. مباريات الأهلي والزمالك في دوري نايل بعد انتهاء التوقف الدولي في المقال التالي

محمد يوسف

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