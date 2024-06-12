نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات ساخنة ومثيرة.. مباريات الأهلي والزمالك في دوري نايل بعد انتهاء التوقف الدولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريقا الأهلي والزمالك لكرة القدم مباريات نارىة في شهر يونيو الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لعل أبرزها القمة بين القطبين يوم 25 يونيو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.
مباريات الأهلي في يونيو
فاركو × الأهلي - 14 يونيو - الجولة 11
الاتحاد السكندري × الأهلي - 18 يونيو - الجولة 26
الأهلي × الداخلية - 21 يونيو - الجولة 12
الأهلي × الزمالك - 25 يونيو - الجولة 27
الأهلي × فاركو - 28 يونيو - الجولة 28
مباريات الزمالك في يونيو 2024
سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 14 يونيو - الجولة 11
الزمالك × المصري - 17 يونيو - الجولة 26
الزمالك × فاركو - 21 يونيو - الجولة 12
الأهلي × الزمالك - 25 يونيو - الجولة 27
الزمالك × سيراميكا كليوباترا - 29 يونيو - الجولة 28