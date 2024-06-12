وصول مبابي ألمانيا رفقة المنتخب الفرنسي استعدادًا لليورو

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أحمد جودة - القاهرة - وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي النضم حديثا لنادي ريال مدريد الإسباني إلى ألمانيا رفقة منتخب فرنسا استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024.



وتستضيف مديتة المانيا بطولة اليورو في نسختها السابعة عشرة على عشر ملاعب أبرزها أليناز آرينا معقل بايرن ميونخ.



وصول مبابي ألمانيا لخوض اليورو



وقد وصلت بعثة المنتخب الفرنسي إلى ألمانيا لخوض النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية على رأسها كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.



و تعادل منتخب فرنسا مع كندا سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما فس المواجهة الودية الأخيرة، قبل خوض منافسات بطولة يورو 2024.



قائمة منتخب فرنسا لـ يورو 2024

حراسة المرمى: مانيان، أريولا، سامبا.

خط الدفاع: كلوس، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ميندي، بافارد، ساليبا.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني، كومان، ماركوس تورام، جيرو.