نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة حارس الأهلي بكسر في عظام الوجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن اللاعب مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظام الوجه خلال تدريبات الفريق أمس، ما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور.

إصابة مصطفى مخلوف

وأوضح جاب الله أن مخلوف خضع لسلسلة من الفحوصات والأشعات الضرورية، وبقي تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل مغادرته المستشفى اليوم الأربعاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف الآن مستقرة، وسيحصل على راحة تامة لمدة أسبوع، يليها إجراء فحوصات إضافية لتحديد خطة العلاج والتأهيل الخاصة به.

في سياق متصل، يستمر فريق الأهلي في تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو المقررة مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أما عن موقف الأهلي في الدوري، فيحتل الفريق حاليًا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.