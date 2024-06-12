عاجل.. إصابة قوية تضرب بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية الأخيرة.

إصابة قوية تضرب بيرسي تاو

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأضاف جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن تاو سيخضع لفحوصات وأشعة جديدة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد برنامجه العلاجي والتأكد من حجم الإصابة بشكل أوضح.

وفي سياق آخر، يستمر الفريق في تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفيما يخص موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، صرح خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن اللاعبين الدوليين سيعودون إلى البرنامج التدريبي للأهلي غدًا، بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، نظرًا لضغط المباريات في الفترة المقبلة.

وأشار بيبو إلى أن الدكتور أحمد جاب الله حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، للاطمئنان على الحالة البدنية والطبية للاعبين.

وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص طبي عند انتظامهم في التدريبات غدًا، للتأكد من جاهزيتهم.