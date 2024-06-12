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أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعب فريق الزمالك أحمد حمدي غدًا الخميس إلى جراحة في الرباط الصليبي في ألمانيا.

وتعرض أحمد حمدي لقطع جزئي فى الرباط الصليبي، خلال مواجهة فريقه الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد خضوع نجم الزمالك لجراحة الرباط الصليبي

حمدي سافر إلى ألمانيا برفقة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الدكتور محمد أسامة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب غدًا الخميس للعملية الجراحية، على أن يبدأ بعدها في التأهيل.

أحمد حمدي خضع إلى فحوصات طبية في ألمانيا خلال الساعات الماضية، تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك بعد الوصول إلى ألمانيا.