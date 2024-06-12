الرياضة

سبورتنج يقتنص فوزا ثمينا على حساب الترسانة في دورة الترقي

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت أحداث مباراة سبورتج أمام الترسانة وذلك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحقق سبورتنج  الفوز بهدف نظيف لتعود المنافسة من جديد في المجموعة وترد الهزيمة الجولة الماضية.


أحداث المباراة

سبورتج سجلت هدفها الوحيد في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة العاشرة  وجاء الهدف عن عبد الرحمن السويسي.

وحاول الترسانة خطف هدف التعادل والعودة بالمباراة لنقطة البداية لكن سبورتنج استطاع الحفاظ على المباراة


وبهذه النتيجة  تواجد سبورتنج  برصيد 7 نقاط ترتيب المجموعة، بينما تواجد الترسانة  برصيد 4 نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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