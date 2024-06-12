نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبورتنج يقتنص فوزا ثمينا على حساب الترسانة في دورة الترقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
انتهت أحداث مباراة سبورتج أمام الترسانة وذلك في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
وحقق سبورتنج الفوز بهدف نظيف لتعود المنافسة من جديد في المجموعة وترد الهزيمة الجولة الماضية.
أحداث المباراة
سبورتج سجلت هدفها الوحيد في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة العاشرة وجاء الهدف عن عبد الرحمن السويسي.
وحاول الترسانة خطف هدف التعادل والعودة بالمباراة لنقطة البداية لكن سبورتنج استطاع الحفاظ على المباراة
وبهذه النتيجة تواجد سبورتنج برصيد 7 نقاط ترتيب المجموعة، بينما تواجد الترسانة برصيد 4 نقاط