سبورتج سجلت هدفها الوحيد في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة العاشرة وجاء الهدف عن عبد الرحمن السويسي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبورتنج يقتنص فوزا ثمينا على حساب الترسانة في دورة الترقي في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع