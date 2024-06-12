نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أوروبا لآخر مرة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشاق كرة القدم ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقرر إقامتها في ألمانيا من 14 يونيو حتى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

آخر مشاركة لـ5 نجوم في يورو 2024

1- كريستيانو رونالدو

البطولة ستشهد آخر مشاركة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب فريق الهلال السعودي، والذي يبلغ من العمر 39 عامًا. شارك رونالدو في خمس بطولات من كأس أمم أوروبا (2004، 2008، 2012، 2016، 2020) وسجل خلالها 14 هدفًا. ستكون نسخة ألمانيا 2024 السادسة والأخيرة لـ "الدون"، الذي حقق اللقب مرة واحدة في عام 2016.

2- أوليفيه جيرو

يتواجد أوليفيه جيرو، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، في قائمة منتخب فرنسا ليورو 2024، وتعد هذه البطولة الأخيرة في مسيرته الدولية بعد أن بلغ 37 عامًا. خاض جيرو 11 مباراة في كأس أمم أوروبا على مدار ثلاث نسخ (2012، 2016، 2020)، وسجل 3 أهداف وأسهم في صناعة هدفين.

3- توني كروس

يخوض توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد، آخر بطولة مع منتخب ألمانيا في يورو 2024، بعد أن أعلن أن هذه البطولة هي الأخيرة له مع المنتخب الألماني قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

4- لوكا مودريتش

النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، سيشارك في يورو 2024 مع منتخب بلاده، بعد أن خاض 13 مباراة في البطولة عبر أربع نسخ (2008، 2012، 2016، 2020). من المتوقع أن تكون هذه المشاركة الأخيرة له مع المنتخب الكرواتي.

5- روبرت ليفاندوفسكي

سيغيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، عن أولى مباريات منتخب بلاده في يورو 2024 ضد هولندا بسبب الإصابة. اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، شارك في 11 مباراة في البطولة وسجل 5 أهداف، ومن المتوقع أن تكون هذه آخر مشاركة له في أمم أوروبا مع منتخب بلاده.