نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام على أعتاب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على استعداد ميلان الإيطالي لاستثمار ما بين 18 مليون و20 مليون يورو من أجل التعاقد مع إيمرسون رويال نجم دفاع توتنهام.



وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عاد إيمرسون الذي يلعب كظهير أيمن ويجيد اللعب كقلب دفاع عاد لدائرة اهتمامات ميلان في الصيف الحالي ويتطلع الروسونيري لتدعيم الخط الخلفي به.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن السعر الأصلي الذي طلبه توتنهام هو نحو 30 مليون يورو ولكن بعد أسابيع من المفاوضات بين الوسطاء تمكن ميلان من تقليل مطالب توتنهام.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن توتنهام مستعد الآن لبيع إيمرسون مقابل 20 مليون يورو فقط وهو مبلغ سيكون بإمكان ميلان تحمله.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان سيُعلن عن مديره الفني الجديد باولو فونسيكا غدًا 13 يونيو عندما يعقد المستشار الكبير زلاتان إبراهيموفيتش أول مؤتمر صحفي له كمدير لميلان.