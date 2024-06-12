نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يورو 2024".. جونوك وقهوجي يغيبان عن تدريب منتخب تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى منتخب تركيا حصة تدريبية عامة، اليوم الأربعاء، شهدها ما يقرب من 2500 متفرج، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة ببطولة "يورو 2024" بألمانيا.

وتَغيب حارس المرمى ميرت جونوك والمهاجم عرفان جان قهوجي عن التدريب، الذي جرى بمعسكر منتخب تركيا في شمال شرق ألمانيا، كإجراء احترازي، حسب متحدث باسم الاتحاد التركي لكرة القدم.



وكان معظم المشجعين في المدرجات من الشباب بعد توزيع تذاكر الحصة التدريبية العامة على المدارس المحلية، كما حضرت جماهير أخرى من الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا.

وحمل مشجعو فريق المدرب الإيطالي، فينتشنزو مونتيلا، الأعلام التركية واللافتات محلية الصنع ورددوا الهتافات المؤيدة لمنتخب تركيا، كما حرص بعض منهم على الحصول على توقيعات نجوم الفريق، فيما عزفت الموسيقى التركية على مكبرات الصوت بملعب التدريب.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب التركي في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في أمم أوروبا، برفقة منتخبات التشيك والبرتغال وجورجيا.

ويفتتح منتخب تركيا مشواره في المسابقة القارية بمواجهة نظيره الجورجي، الذي يشارك للمرة الأولى في أمم أوروبا، بمدينة دورتموند الثلاثاء المقبل.