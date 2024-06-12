نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت مراسم سحب قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للموسم الرياضي 2024/2025، مساء اليوم الأربعاء.

وأسفرت القرعة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن وقوع الهلال بطل النسخة الماضية مع البكيرية، فيما يلاقي النصر وصيف الزعيم نظيره الحزم.

وكان الهلال قد توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين النسخة الأخيرة على حساب النصر، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وجاءت مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي:

الاتفاق ضد العدالة

القادسية ضد العروبة

الأخدود ضد العربي

الوحدة ضد الفيصلي

الأهلي ضد الجندل

أبها ضد التعاون

الحزم ضد النصر

الفيحاء ضد الباطن

الاتحاد ضد العين

الطائي ضد الخليج

البكيرية ضد الهلال

الخلود ضد الشباب

الجبلين ضد الفتح

جدة ضد الرائد

النجمة ضد ضمك

الصفا ضد الرياض.