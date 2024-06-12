نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يسقط أمام منتخب السويس بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود أمام نظيره فريق منتخب السويس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب الآخر ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ملخص مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس

بدأت أحداث مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل يعقوبو جميل الهدف الأول في الدقيقة 3 للسويس وحاول حرس الحدود التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل سواء التعادل أو الفوز ولكن انتهت المباراة بينهم بهدف دون مقابل.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- حرس الحدود 7 نقاط

2- الترسانة 4 نقاط

3- سبورتينج 4 نقاط

4- منتخب السويس نقطة