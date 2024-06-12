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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، على اسم حارس القلعة الحمراء في مواجهة فاركو القادمة في بطولة الدوري.

وهناك استقرار من جانب ميشيل يانكون على خطوة مشاركة محمد الشناوي في التشكيل الأساسي وعودته من جديد.

الشناوي أم شوبير.. مفاجأة بشأن حارس الأهلي الأساسي أمام فاركو

وأبلغ يانكون، السويسري مارسيل كولر بشأن رغبته في عودة محمد الشناوي من جديد لحماية العرين خاصة بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يحسم مارسيل كولر القرار النهائي في الساعات المقبلة، وذلك بعد توصية مدرب الحراس بشأن أهمية عودة الشناوي.