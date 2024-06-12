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أحمد جودة - القاهرة - منتخب السويس يوقف زحف الحدود وسبورتنج يهزم الترسانة

حقق منتخب السويس بقياده سعد فاروق فوزا غاليا ومثيرا على فريقحرس الحدود بقيادة محمد مكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد فى رابع جولات الترقي المؤهل للممتاز.

سجل يعقوبو جميل هف اللقاء الوحيد مبكرا عند الدقيقة الثانية من الشوط الأول.



بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة الرابعة بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة السابعة.



كما حقق فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق الفوز على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بهدف دون رد سجله عبد الرحمن السويسى في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق سبورتنج عند النقطة السابعة بينما تجمد رصيد الترسانة عند النقطة الرابعة

الترتيب

1- حرس الحدود 7 نقاط

2- سبورتنج 7نقاط

3- الترسانة 4 نقاط

4- منتخب السويس 4 نقاط