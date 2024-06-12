عواد وناصر ماهر ينتظمان في تدريبات الزمالك بعد العودة من منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عواد وناصر ماهر ينتظمان في تدريبات الزمالك

يأتي ذلك بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده بعد خوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي نفس الوقت انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال في التدريبات بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.