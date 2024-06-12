نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك خلال المران اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.