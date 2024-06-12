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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.