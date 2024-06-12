تدريبات تأهيلية لـ سيف الجزيري في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران

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أحمد جودة - القاهرة - أدى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأبيض استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب تونس الأخير لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.