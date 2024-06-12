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أحمد جودة - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

زيزو يغيب عن مران الزمالك



ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية غدًا الخميس بصورة طبيعية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.