نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نادي انتر ميامي الأخير لـ ميسي في مسيرته الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي انتر ميامي الأميركي، هو النادي الذي سوف يختتم فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الكروية مع الأندية، بعد رحلة طويلة استمرت لسنوات عديدة داخل الملاعب.



وقال ميسي في تصريحات عبر شبكة "ESPN": "لست مستعدًا للتخلي عن كرة القدم، فأنا أحب لعب كرة القدم، دائما ما كان شغفي في الملاعب".

وأضاف: "أحاول الاستمتاع بكل شيء، لم يبق أمامي سوى القليل، والخوف من انتهاء كل شيء موجود دائمًا".

وواصل بطل العالم: "لقد كانت خطوة مغادرة أوروبا صعبة،، لكنني لا أفكر في الأمر، ويعجبني ما أقوم به حاليا".

واختتم ميسي حديثه قائلا: "أعتقد أن إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير مع كرة القدم".



ميسي يستعد لكوبا أمريكا



ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابذي توج بمونديال قطر منتخب بلاده لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا للموسم الجاري .



وستكون ضربة البداية ضد كندا يوم الجمعة المقبل في الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.