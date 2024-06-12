نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة لـ زيزو وثلاثي المنتخب الأولمبي من تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته بشكل مكثف لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة دوري نايل لكرة القدم، المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة 11.

راحة لـ زيزو وثلاثي المنتخب الأولمبي

تركزت التدريبات على تحضير اللاعبين للمباراة المرتقبة، حيث خاضوا تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز. تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض التقسيمة في منتصف الملعب، مع التركيز على تنفيذ الجمل الفنية والخطط الاستراتيجية استعدادًا للمباراة.

تم منح راحة لعدد من اللاعبين من التدريبات الفنية، بما في ذلك اللاعب الدولي التونسي حمزة المثلوثي، إضافة إلى ثلاثي محمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال بعد عودتهم من معسكرات المنتخبات.

من بين اللاعبين الغائبين عن التدريبات كان أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الذي حصل على راحة بعد عودته من معسكر منتخب مصر الأول، ومن المتوقع مشاركته في التدريبات غدًا استعدادًا للمباراة المقبلة.

في الوقت نفسه، أدى اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي بسبب إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مشاركته في معسكر منتخب تونس.