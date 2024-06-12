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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حازم أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2003، للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لاعب جديد في الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

ويتواجد حازم أسامة في تدريبات الفريق الأول رفقة أحمد رفاعي وعبد الرحمن علي ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، بعدما تم تصعيدهما من قبل لتدريبات الفريق الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.