نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من ميسي على تصريحات مبابي حول أفضلية أمم أوروبا على كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردّ قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على تصريحات مهاجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة حول قوة وصعوبة بطولة أمم أوروبا مقارنة بكأس العالم.

أول رد من ميسي على تصريحات مبابي

وفي تصريحات لشبكة "ESPN"، أبدى ميسي استغرابه من تصريحات مبابي التي وصف فيها بطولة أمم أوروبا بأنها أصعب من كأس العالم. وأشار إلى أن مبابي أيضًا أشار إلى أن المنتخبات الأمريكية الجنوبية لا تتمتع بالمنافسة مع الأوروبيين، مضيفًا: "الجميع يقدر ما يلعبونه".

وعبر ميسي عن أهمية بطولة كأس أمم أوروبا، لكنه أوضح أنها تستبعد العديد من الفرق العظيمة مثل الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي، الفرق الفائزة بعدد كبير من كؤوس العالم. وأضاف أن هناك عشرة كؤوس عالم مفقودة للأمريكيين الجنوبيين في بطولة اليورو، مشيرًا إلى أن العديد من أبطال العالم لم يؤكدوا أن كأس أوروبا هي البطولة الأصعب.

وأكد ميسي أن في كأس العالم تكون أفضل الفرق موجودة، وجميع أبطال العالم عادة ما يكونون حاضرين، مشيرًا إلى أن هذا السبب هو ما يجعل الجميع يسعى للفوز ببطولة العالم.

وختم ميسي بالإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين يستعد حاليًا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2024، والتي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى بجانب كل من كندا وتشيلي، بالإضافة إلى بيرو.