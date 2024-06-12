نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلب من أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف صفقة دفاعية من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير صحفية، يسعى نادي ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لبداية الموسم التحضيري للموسم الجديد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يطلب ضم مدافع توتنهام

تشير شبكة "ESPN ARGENTINA" إلى اهتمام ريال مدريد بضم كريستيان روميرو، مدافع توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة، حيث يُعتبر روميرو البديل المثالي لتعويض رحيل ناتشو عن صفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.

عقد روميرو مع توتنهام ينتهي في موسم 2027، وشارك خلال هذا الموسم في 34 مباراة بجميع المسابقات، محرزًا 5 أهداف، وقدم أداءً مميزًا خلال فترة تواجده مع الفريق الإنجليزي.

يعود تاريخ انضمام روميرو إلى توتنهام هوتسبير إلى صيف عام 2021 قادمًا من فريق جنوى الإيطالي، وتعتبر إمكانية ضمه إلى صفوف ريال مدريد خطوة مهمة لتدعيم الدفاع الملكي في الموسم القادم.