نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تطور جديد في الزمالك بشأن أزمة مستحقات جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه مسؤولو الزمالك أزمة جديدة تتعلق بمستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

اتفاق بشأن جدولة مستحقات جوميز في الزمالك

وطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في أكثر من مناسبة مجلس إدارة الزمالك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة براتب شهرين بالإضافة إلى راتب ثلاثة أشهر مكافأة الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني الزمالك حاليًا من أزمة مالية كبرى حسب ما كشفه مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي الأبيض في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي.

وأكد المصدر أن النادي حصل على 400 ألف دولار فقط من مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظير فوز الفريق بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستعجال الحصول على مليون و600 ألف دولار باقي مكافأة الفوز بلقب الكونفدرالية.

وأردف المصدر موضحًا أن مجلس الزمالك سيصرف خلال الساعات القليلة المقبلة راتب شهر ونصف أي ما يقرب من 45 ألف دولار للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن إدارة الزمالك أبلغت جوميز بصرف باقي مستحقاته المالية فور وصول مكافأة الفوز بلقب الكونفدرالية من الاتحاد الأفريقي.