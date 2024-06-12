نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قاسمة لمنتخب إنجلترا قبل أيام من انطلاق يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبيل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تلقى منتخب إنجلترا لكرة القدم خبرًا صادمًا بشأن إصابة أحد لاعبيه البارزين. ويأتي هذا التطور وسط التحضيرات النهائية للبطولة المنتظرة، التي ستنطلق في 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو، حيث تستضيفها ألمانيا.

غياب جون ستونز عن إنجلترا بسبب المرض

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية سبب غياب المدافع جون ستونز عن تدريبات المنتخب الإنجليزي اليوم، الأربعاء، حيث كشفت أنه يعاني من مرض مزمن.

وفقًا لبروتوكولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فقد تم عزله في غرفة نومه لتقليل خطر انتشار المرض.

على الرغم من مشاركته كأساسي في مباراة أيسلندا الجمعة الماضية، إلا أنه غادر الملعب مصابًا بعد نهاية الشوط الأول. وبهذا الوضع، تظل الشكوك قائمة حول إمكانية مشاركته في المباراة الافتتاحية لإنجلترا في يورو 2024 ضد صربيا.

يشار إلى أن منتخب إنجلترا يتواجد في المجموعة الثالثة في يورو 2024 إلى جانب صربيا وسلوفينيا والدنمارك. وقبل بداية البطولة، خاضت إنجلترا مباراتين وديتين، حيث حققت الفوز على البوسنة والهرسك وتلقت الهزيمة أمام أيسلندا.