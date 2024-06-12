الرياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب  

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أسامة جلال

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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