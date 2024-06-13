نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. 3 منتخبات حصدت كأس أمم أوروبا على أرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت 3 منتخبات فقط في التتويج بكأس أمم أوروبا على أرضها ووسط جمهورها عبر تاريخ البطولة القارية التي بدأت عام 1960.

ويتطلع منتخب ألمانيا لحصد لقب بطولة كأس أمم أوروبا لأول مرة على أرضه هذا العام في "يورو 2024" والتي تبدأ يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

واستضافت ألمانيا الغربية بطولة كأس أمم أوروبا عام 1988، كما أقيم أربع مباريات في يورو 2020 متعدد الجنسيات في ميونخ، ولم يستطيع الألمان حصد اللقب على أرضهم.

منتخبات حصدت كأس أمم أوروبا على أرضها

إسبانيا 1964

أول منتخب استضاف بطولة أمم أوروبا وحصد لقبها كان منتخب إسبانيا والذي توج باللقب على أرضه ووسط جمهوره عام 1964 على حساب منتخب الإتحاد السوفيتي بالفوز عليه 2-1.

إيطاليا 1968

توج منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا على أرضه عام 1968 عقب فوزه في النهائي على حساب منتخب يوغوسلافيا.

فرنسا 1984

ثالث المنتخبات التي توجت بلقب بطولة كأس أمم أوروبا على أرضها كان منتخب فرنسا في نسخة عام 1984، وفاز باللقب القاري على حساب منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0.