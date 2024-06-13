نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. 13 منتخبًا رفعوا شعار "الأرض لا تلعب مع أصحابها" في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) والتي تستضيفها ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا وتقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية، وهي المرة الثانية في ألمانيا الموحدة، حيث استضافت ألمانيا الغربية السابقة البطولة عام 1988، وأقيم أربع مباريات في يورو 2020 متعدد الجنسيات في ميونخ.

وفشلت ألمانيا في حصد اللقب خلال النسخ التي أقيمت على أرضها ببطولة كأس أمم أوروبا، وتتطلع للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور هذا العام للتتويج بلقبها الرابع بالبطولة القارية.

منتخبات فشلت في حصد كأس أمم أوروبا على أرضها

عاندت الأرض أصحابها في بطولة كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، حيث فشل 13 منتخبًا في حصد اللقب القاري على أراضيها ووسط جمهورهم هم:

فرنسا – بولندا – أوكرانيا – النمسا – سويسرا – البرتغال – بلجيكا – هولندا – انجلترا - السويد – ألمانيا الغربية – إيطاليا - يوغوسلافيا

وجاءت النسخ التي فشل فيها المستضيف في التتويج باللقب القاري على النحو الآتي باستثناء نسخة 2020 التي أقيمت في 11 مدينة أوروبية مختلفة:

1960: فرنسا استضافت البطولة ولكنها لم تنجح في حصد اللقب الذي ذهب إلى الاتحاد السوفيتي بعد فوزه في النهائي على يوغوسلافيا.

1972: عاندت الأرض منتخب بلجيكا ولم يستطيع التتويج باللقب أو الوصول لنهائي البطولة، حيث توج بلقب هذه النسخة منتخب ألمانيا على حساب الاتحاد السوفيتي.

1976: فشل منتخب يوغوسلافيا في الوصول للمباراة النهائية في البطولة التي أقيمت على أرضه، وحصد اللقب منتخب تشيكوسلوفاكيا بعد الفوز على نظيره الألماني.

1980: رغم تتويجه بلقب أو نسخة استضافها من البطولة عام 1968، لكن فشل منتخب إيطاليا في حصد اللقب القاري مجددًا في هذه النسخة، وفاز بها منتخب ألمانيا على حساب منتخب بلجيكا.

1988: فشل منتخب ألمانيا الغربية في التتويج بلقب البطولة التي أقيمت على أرضه، وحصد اللقب منتخب هولندا على حساب الاتحاد السوفيتي.

1992: استضاف هذه النسخة السويد ولم يتوج باللقب أيضًا، والذي توج به منتخب الدنمارك في مفاجأة من العيار الثقيل على حساب منتخب ألمانيا.

1996: عاندت الأرض منتخب إنجلترا ولم ينجح في الوصول لنهائي اليورو، وفاز باللقب هذا العام منتخب ألمانيا على حساب جمهورية التشيك.

2000: أقيمت هذه النسخة في بلجيكا وهولندا، وفشل كلاهما في حصد لقب البطولة وتوج بها منتخب فرنسا على حساب إيطاليا.

2004: منتخب البرتغال لم يستطيع حصد لقب البطولة التي أقيمت على ملاعبه، وخسر في النهائي أمام منتخب اليونان.

2008: أقيمت هذه النسخة في النمسا وسويسرا ولم يستطيع المنتخبين حصد اللقب، حيث فاز منتخب إسبانيا بلقب البطولة على حساب نظيره الألماني.

2012: استضافت بولندا وأوكرانيا هذه النسخة من البطولة وفشل كلاهما في حصد اللقب القاري، حيث توج منتخب إسبانيا باللقب على حساب نظيره الإيطالي.

2016: فشل منتخب فرنسا في حصد لقب البطولة مجددًا التي أقيمت على أرضه، حيث خسر اللقب أمام منتخب البرتغال.