نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يكشف "خناقة" محمود الخطيب ومارسيل كولر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر والتي جمعتهما منذ أيام.

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "جميع الدوريات في العالم انتهت، ولكن في مصر ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية، وبعض الأندية لم تلعب مع بعضها البعض حتى الأن".

وتابع: "الأهلي بدأ في التحرك لسد احتياجاته ولم يكتفي بكونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا فقط، ولكنه درس احتياجاته جيدًا".

وأكمل: "حدثت خناقة بين محمود الخطيب وكولر بسبب رغبة كولر في نقل اللجنة الفنية وطلبه لتدعيم 5 مراكز استعدادًا للموسم الجديد".

وأتم:"كولر يحتاج لـ 5 مراكز استعدادًا للموسم والبداية من حراسة المرمى على الرغم من وجود الشناوي وشوبير، وقلب دفاع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ورأس حربة صريح، ولا يمانع كولر من رحيل كهربا".