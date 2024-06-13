الرياضة

ميدو: الكرة المصرية تعيش في عالم موازي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو نظام بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، ومواعيد انتهاءه مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تعيش في عالم موازي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "جميع الدوريات في العالم انتهت، ولكن في مصر ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية".

وأكمل: "هناك بعض الأندية لم تنتهي من خوض جميع مباريات الدور الأول، وهذه كارثة".

وتابع: الكرة المصرية تعيش في عالم موازي، جميع الدوريات الأوروبية انتهت والأندية تستعد للموسم الجديد وما زال هناك أندية مصرية لم تخض سوى 15، 17 مباراة".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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