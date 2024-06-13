نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو موتا يخلف أليجري في تدريب يوفنتوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس ثالث الدوري الإيطالي، الأربعاء، تعيين تياغو موتا مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل عقب الفوز بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا.

وقال النادي الأكثر تتويجا في إيطاليا في بيان: رسميًا، مدرب يوفنتوس القادم سيكون تياغو موتا. وأوضح أن لاعب الوسط الدولي السابق البرازيلي الأصل وقع عقدًا مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2027.

وكان موتا (41 عامًا) يتولى منذ 2022 تدريب بولونيا وقاده إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في نهاية الموسم الحالي باحتلاله المركز الخامس.

